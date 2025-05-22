Коммунальный кошмар: как избежать долгов и сохранить нервы

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» объясняет, почему важно своевременно оплачивать услуги ЖКХ и с какими последствиями могут столкнуться должники: пени, заглушки на канализацию и судебные разбирательства.

Оплата коммунальных услуг – такая же важная обязанность, как, например, своевременная выплата налогов или кредита.

Тем не менее, некоторые собственники склонны откладывать её до «лучших времён», ошибочно полагая, что серьёзных последствий не последует. Между тем, подобное действие может стать первым шагом в долговую яму.

Что же ждёт неплательщиков:

- начисление пени за несвоевременное и (или) неполное внесение платежа;

- арест банковских счетов;

- списание суммы долга со счета в одностороннем порядке;

- установка заглушек на канализацию;

- судебные расходы (в том числе государственная пошлина – 2 000 руб.);

- взыскание исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга (в случае предъявления исполнительного документа в службу судебных приставов).

Несмотря на применение стандартных методов взыскания задолженности (например, начисление пени), иногда приходится прибегать к крайним мерам против злостных неплательщиков, таким как временное прекращение предоставления услуги водоотведения в многоквартирных домах и приостановка водоснабжения в частных секторах.

Статистка за 2024 год такова: в Петрозаводске было установлено 158 заглушек на канализацию, а совокупный долг превысил 3,5 млн. рублей. В следующий раз, если проскользнет мысль отложить платеж, подумайте: стоит ли рисковать своим комфортом и бюджетом?

Также, в связи с началом сезона отпусков, рекомендуем перед долгосрочным отъездом сверить платежи за коммунальные услуги, чтобы отдых не был омрачен блокировкой банковских счетов, или по возвращении из отпуска не обнаружить, что не работает канализационная система.

Своевременная и полная оплата услуг ЖКХ – показатель вашей добросовестности и финансовой грамотности. Не копите долги за коммунальные услуги, оплачивайте квитанции вовремя, чтобы спать спокойно и не думать о возможных последствиях!

Фото: Группа компаний «РКС-Петрозаводск»