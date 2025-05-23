44 тысячи жителей Карелии уже проголосовали за объекты благоустройства

В Петрозаводске сейчас лидирует с большим отрывом Сад Памяти Героев, за него проголосовали более 5 тысяч человек. За Добрынинский сквер – более 3 тысяч. Парк Лесной ключ набрал 2,6 тысячи голосов. В селе Кончезеро разница между двумя объектами – детской площадкой и территорией возле Дома Культуры – 11 голосов.

В Олонце большинство выбирает пешеходный мост, в Питкяранте – территорию в районе дома №1 по улице Рудакова, в Сегеже – сквер у памятника партизану.

Голосование проводится по всей стране до 12 июня включительно. В течение первого месяца свой выбор сделали почти 44 тысячи жителей Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Глава республики Артур Парфенчиков.

– Мы с вами должны отобрать 20 общественных территорий, которые благоустроим в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды». А вы уже решили, какой сквер или парк, а может, детскую площадку нужно привести в порядок в вашем городе или поселке?

– написал Артур Парфенчиков.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через «Госуслуги». Затем следует выбрать свой населенный пункт и территорию для благоустройства. Общественные пространства, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия