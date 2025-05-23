Россиянам дали совет, как выбрать спелую черешню

Специалисты отметили, что у спелой черешни равномерный цвет, на самой ягоде нет признаков гниения. Следует обратить внимание и на плодоножку, если она зеленая и упругая, значит продукт свежий, этим делятся "Известия".

Эксперты посоветовали не выбирать ягоды, которые слишком сильно блестят. Это может говорить о сильной химической обработке продукта.

Черешня - источник таких полезных веществ, как антоцианов, витамина С, калия и магния. Врачи рекомендуют ограничить суточную порцию ягод до 300-400 грамм. © «Петрозаводск говорит»