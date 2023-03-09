28-градусный мороз будет «кусать» за нос жителей Карелии сегодня ночью

В пятницу в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -16, -18, днем -4, -6, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -20, местами -23, -28, днем -3, -8.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -10, днем -6;

В Кондопоге ночью -11, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -9, днем -6;

В Олонце ночью -16, днем -5;

В Пудоже ночью -14, днем -6;

В Сегеже ночью -9, днем -6;

В Сортавале ночью -12, днем -3;

В Суоярви ночью -11, днем -5. //