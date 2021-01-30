27-летний футболист лишился ноги из-за удара током

27-летний нападающий клуба «Хиервос Чалько» Родриго Куевас лишился ноги в результате несчастного случая, передает «Лента.ру».

Мексиканский спортсмен находился дома, когда его ударило током. Спортсмен получил ожоги. Его госпитализировали и сделали операцию спустя три дня после ЧП. Из-за пандемии молодого человека не принимала ни одна больница Мехико. Знакомые помогли организовать госпитализацию в медучреждение в другом городе, рассказал футболист. Так как инфекция распространялась, медики с согласия футболиста ампутировали нижнюю конечность.

«Тысячи мыслей пронеслись в моей голове. Моя карьера была кончена. Я думал о том, какой короткой она вышла, о тех жертвах, что я принес ради футбола»,

- сказал спортсмен.

Ранее в Ирландии после уличной драки погиб 16-летний футболист. В Омске в результате нападения неизвестных погиб 21-летний полузащитник Егор Дробыш. (фото chrdk.livejournal.com)