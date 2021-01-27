Юный футболист погиб в уличной драке

Сегодня стало известно о смерти двух молодых футболистов в Ирландии и России.

В уличной драке в Дублине был убит 16-летний спортсмен, выступавший за команду академии ирландского «Богемиана». О трагедии сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Irish Sun.

По словам свидетелей, драка завязалась между двумя компаниями. Ирландского футболиста доставили в больницу, где он скончался от ранений. Полиция возбудила уголовное дело об «убийстве».

В Омске в результате нападения неизвестных погиб 21-летний полузащитник Егор Дробыш.

По информации СМИ, спортсмен вместе с другом шел из пивного магазина. На улице на них напали неизвестные с ножом. Воспитанник омского «Иртыша» умер на месте от удара ножом в сердце. Его товарищ находится в реанимации в тяжелом состоянии. (фото m24.ru, lenta.ru, lenta.ru)