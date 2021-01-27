Опасный вирус обнаружен в WhatsApp

Вредоносная программа обнаружена в популярном мессенджере WhatsApp. Вирус атакует смартфоны на операционной системе Android. Об опасном вирусе рассказал исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко, передает «Лента.ру».

Пользователю приходит ссылка на вредоносное мобильное приложение Huawei Mobile, где предлагается якобы выиграть смартфон. Кликнув, пользователь переходит на сайт, похожий по оформлению на магазин приложений Google Play.

Как только пользователь установит вредоносное приложение, оно начнет запрашивать доступ к уведомлениям, через которые будет проводить атаки. Через функцию быстрого ответа, вирус станет пересылать ссылку другим пользователям.

Программа также запрашивает разрешение на работу в фоновом режиме и работу поверх других приложений. Эксперты отмечают, что таким способом часто пользуются мошенники для кражи учетных данных. (фото eduneo.ru)