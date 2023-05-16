26 тысяч «глаз» следят за порядком на российских дорогах
За порядком на дорогах России следят 26 тысяч камер. Это следует из отчета по итогам года, подготовленного научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ, с которым ознакомилась газета «Известия».
По состоянию на конец 2022 года, на дорогах установлено 23,8 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации. Это на 21,1% больше по сравнению с 2021 годом. Количество передвижных камер снизилось на 5,7% и составило 3,2 тыс. комплексов.
Больше всего камер следит за скоростным режимом, меньше всего камер следят за непредоставлением преимущества пешеходам. Камеры фиксируют также выезд на встречку, нарушения требований дорожных знаков и разметки, проезд на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на выделенные полосы для общественного транспорта, нарушение правил стоянки и остановки.
Каждый комплекс в среднем зафиксировал 6,8 тысяч нарушений ПДД. // фото freepik.com