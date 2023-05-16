За песни о наркотиках можно будет попасть под статью

В России предлагают наказывать за пропаганду наркотиков в музыке, кинематографе, Интернете, в том числе личных аккаунтах в соцсетях. Изменения в КоАП, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы обсуждают в Госдуме.

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но — после 2024 года»,

- цитирует замглавы МВД Игоря Зубова РИА Новости.

В случае принятия поправок, уголовная ответственность будет наступать после того, как гражданин, провайдер, исполнитель и другие два и более раз будут привлечены к административной ответственности. Произведения, в которых речь идет о наркотиках, должны будут маркироваться. // фото unsplash.com