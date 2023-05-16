Российские фокусники установили мировой рекорд на фестивале в Испании

Дуэт фокусников-иллюзионистов из Архангельской области «Чародеи» установил мировой рекорд, сообщает портал region29.ru. Артисты заявили, что для них это огромная честь.

Достижение россиян было зафиксировано на международном фестивале в Испании. «Чародеи» были единственными фокусниками из России. Всего на турнире циркового искусства состязались представители 17 стран

Чародеи Илья Рыжков и Наталья Хазина за 39 секунд смогли сменить 30 нарядов – это невероятная скорость. Архангельский дуэт вошел в число 13 лучших артистов планеты. До этого россияне уже дважды попадали в книгу рекордов страны. // фото скриншот видео