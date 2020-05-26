26 мая: главные видео, фото и новости дня

– Автомобиль жестко сбил человека на «зебре» в Петрозаводске. ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Ленина в карельской столице.

– Более 600 человек пострадали от клещей в Карелии. Роспотребнадзор продолжает мониторинг за клещевыми инфекциями.

– Рекордное количество случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии. На сегодняшний день коронавирус обнаружен в республике у 353 человек.

– Два человека умерли от пневмонии в Карелии. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

– Школьникам Карелии в ближайшие дни выдадут продуктовые наборы за май. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова все пайки сформированы централизованно.

– Разводка моста на два часа перекроет завтра трассу «Кола». Проход по Свири судна остановит движение транспорта на границе Карелии и Ленинградской области.