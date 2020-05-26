26 мая 2020, 21:55
Общество

26 мая: главные видео, фото и новости дня

События мира, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Автомобиль жестко сбил человека на «зебре» в Петрозаводске. ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Ленина в карельской столице.

Более 600 человек пострадали от клещей в Карелии. Роспотребнадзор продолжает мониторинг за клещевыми инфекциями.

Рекордное количество случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии. На сегодняшний день коронавирус обнаружен в республике у 353 человек.

Два человека умерли от пневмонии в Карелии. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Школьникам Карелии в ближайшие дни выдадут продуктовые наборы за май. По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова все пайки сформированы централизованно.

Разводка моста на два часа перекроет завтра трассу «Кола». Проход по Свири судна остановит движение транспорта на границе Карелии и Ленинградской области.

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