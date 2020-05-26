Активиста поселка Надвоицы судят за репост против президента России

26 мая в здании Петрозаводского гарнизонного военного суда началось судебное разбирательство в отношении жителя поселка Надвоицы Дениса Вилкова, который обвиняется по статье 205.2 ч.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма с использованием сети Интернет). Подсудимый предстал перед судьями 2-го Западного окружного военного суда. Именно военные суды рассматривают в нашей стране уголовные преступления, связанные с оправданием и пропагандой терроризма.

В конце 2019 года в Карелии уже проходило выездное заседание 2-го Западного окружного суда, когда в оправдании терроризма обвинялась Екатерина Муранова из Медвежьегорска, оставившая неосторожный комментарий в интернете. Тогда перед судом предстала растерянная напуганная молодая женщина, с трудом подбиравшая слова, чтобы грамотно выразить свои мысли. Денис Вилков – ее противоположность. Его хорошо знают в Надвоицах, он пользуется в поселке авторитетом, к его мнению прислушиваются. Именно Вилков в 2014 году организовывал митинги против закрытия НАЗа и в результате был уволен с предприятия.

Проблемы у журналистов, которые пришли на процесс, возникли там, где их никто даже предположить не мог. На входе в здание суда приставы отказались пропускать журналиста нашего издания, требуя оставить фотоаппарат за порогом. Приставы настаивали, что у них есть распоряжение никого с фотоаппаратами и видеоаппаратурой в здание не пропускать. На просьбу журналиста оставить фотоаппарат на столе у приставов, они ответили отказом. Пришлось оставить фотоаппарат в неохраняемом «предбаннике», куда любой желающий может зайти с улицы и забрать аппаратуру.

Попытки выяснить, что это за странное распоряжение, ни к чему не привело. Председателя суда на рабочем месте не оказалось. Помощник судьи окружного военного суда заметил, что они против фотоаппарата ничего не имеют, но не знакомы с тем, какие нравы в гарнизонном суде. Один из приставов, слышавший этот разговор, заметил, что помощник судьи ему не указ.

В итоге судьбу фотоаппарата пришлось оставить на волю случая. В России ведь никогда не знаешь, какие нововведения придут в голову тем, у кого есть хоть маленький клочок власти. Хотя в наше время подобный запрет просто смешон. Сделать фотографию можно с любого телефона. Но попытки пробудить логическое мышление у приставов ни к чему не привели. Журналисту ответили, что указания не пропускать с телефонами не поступало.

В отличие от процесса над Мурановой, нынешний состав судей окружного суда был предельно корректен и доброжелателен. Интересно, что, как и в деле Мурановой, гособвинение поддерживал Сергей Скворцов. Чтение обвинительного заключения заняло у него буквально несколько минут.

Денису Вилкову вменяется в вину то, что около восьми утра 26 февраля 2017 года, «испытывая неприязненные отношения к президенту РФ», он сделал на свой страничке в «ВКонтакт» репост текста с призывами к физическому устранению президента России и угрозами в адрес членов российского правительства.

Отрывки из данного текста не раз цитировались во время судебного заседания и они, действительно, были отвратительно агрессивны.

Вилков сказал, что обвинение ему непонятно, так как в нем нет ни слова о том, «в каком месте, с какого устройства, в какое время эту запись я разметил». Своей вины он не только не признает, но и утверждает, что подобного текста на своей странице не размещал.

- Я подобных действий не совершал. Я законопослушный гражданин,

- сказал подсудимый.

Его адвокат Михаил Шогин тоже считает, что в обвинительном заключении отсутствуют обстоятельства преступления – время, место и другие необходимые детали.

Допрос свидетелей начался с начальника сегежского отдела ФСБ Кирилла Цыпкина, который знает Вилкова еще со времени волнений на надвоицком алюминиевом заводе. Денис Вилков считает, что данный свидетель может быть необъективен.

- Я пытался отстоять жизнеспособность предприятия. Организовывал с соблюдением всех законодательных норм мероприятия для того, чтобы поднять информационный всплеск вокруг этой темы,

- вспомнил он.

По его словам, в то время Цыпкин и его коллеги неоднократно с ним общались и предупреждали о возможных негативных последствиях.

Кирилл Цыпкин рассказал, что заходил на страничку подсудимого и, помимо репоста, который лег в основу обвинительного заключения, видел пару раз негативные высказывания в адрес президента.

Другой свидетель – Алексей Кутузов тоже оказался из назовского прошлого подсудимого. Кутузов трудился директором по защите ресурсов и, по оценке Дениса Вилкова, в 2014 году делал все, чтобы побыстрее свернуть производственную деятельность завода. Другими словами, был по другую сторону баррикад. Вилков рассказал, что именно Кутузов не раз предсказывал ему скорое увольнение.

Алексей Кутузов рассказал, что Вилков на заводе занимал активную общественную позицию, к его мнению прислушивались, в 2014 году он организовывал митинги в защиту завода, обрел популярность, «пользовался поддержкой многих работников». Кутузов подтвердил, что тогда все было в рамках закона. Свидетель рассказал, что видел на странице репост скандального текста, который произвел на него крайне неприятное впечатление. Крамольных высказываний в отношении правительства он не припомнит.

По мнению Алексея Кутузова, характер у подсудимого – взрывной. Он вспомнил, что в пылу споров Вилков советовал ему «выучить конституцию». Михаил Шогин искренне удивился, что плохо в том, чтобы обратить более пристальное внимание на основной закон страны.

Большинство других свидетелей, которые лично знакомы с Вилковым, отзывались о нем как о порядочном, принципиальном человеке, «идеальном работнике», который всегда готов прийти на помощь. Никто из свидетелей не подтвердил, что слышал от подсудимого призывы к свержению власти или физическому устранению президента и членов правительства.

Серьезную брешь в откровенно слабом обвинении могут пробить многочисленные свидетельские показания, согласно которым доступ к персональному компьютеру Вилкова мог иметь неограниченный круг лиц. Как пояснили свидетели, незапороленный комьютер подсудимого находился в подвале. Ключи от подвального помещения были у друзей, которые там частенько собирались. Часть помещения сдавалось в аренду магазину и службе такси, сотрудники которых тоже имели доступ к компьютеру и теоретически могли зайти на страницу подсудимого. Несколько свидетелей рассказали, что во время дружеских встреч искали музыку через страницу в «ВКонтакт», которая принадлежала Вилкову.

Следствию не удалось установить, с какого устройства был сделан репост. Судя по случайной реплике во время судебного заседания, этого уже не узнать, так как скорее всего это был мобильный телефон, который уже уничтожен. При таком доказательном «антураже» доказать вину Дениса Вилкова будет крайне сложно, если, конечно, у гособвинения не припрятан какой-то «козырь».

Приговор Вилкову судьи окружного военного суда планируют вынести в конце недели. В пятницу им необходимо отправится в Мурманск, где их ждет другое судебное разбирательство.

Антонина Кябелева