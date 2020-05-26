Оказание плановой медпомощи возобновляется в Карелии

Жители Карелии снова смогут получить плановую медицинскую помощь с 1 июня. Об этом сообщает правительство республики.

«Определена возможность дистанционного оформления медицинскими организациями направлений на плановую госпитализацию и передачи их в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова и Больницу скорой медицинской помощи. Обязательным условием является пребывание пациента в течение 14 дней в обсервации, где он будет обследован на коронавирус и подготовлен к операции. Доставка пациента на госпитализацию и обратно домой после проведенного лечения будет осуществляться медицинским транспортом», - уточняется в пресс-релизе.

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков отметил, что стационарная помощь будет оказываться по нейрохирургии, травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии, ЭКО и медицинской реабилитации детей. В условиях пандемии коронавируса медучреждения республики будут соблюдать строгие противоэпидемические меры.