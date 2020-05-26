Предприниматели оформили более двухсот заявлений на получение субсидии

Глава Карелии рассказал о ситуации с выплатой матпомощи предпринимателям республики. По словам Парфенчикова, карельские бизнесмены подписали более 200 заявлений на получение субсидии. Деньги уже начали переводить на счета предпринимателей.

«Еще почти 180 соглашений на предоставление субсидии будут заключены на этой неделе», - отметил Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что работает над усовершенствованием существующих мер поддержки и упрощением сбора документов. Кроме того, 8 июня в республике стартует новая заявочная кампания на получение мер господдержки для бизнеса, которая будет проходить в течение 20 дней.