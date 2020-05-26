Разводка моста на два часа перекроет завтра трассу «Кола»

Завтра, 27 мая, на трассе «Кола» на два часа будет полностью перекрыто движение. Причиной этого станет разводка моста через реку Свирь, расположенного около города Лодейное Поле недалеко от границы Карелии и Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет закрыто с 8:50 до 10:50. В это время представители РЖД будут осуществлять разводку моста для прохода вверх по реке судна «Маринус». Мост является совмещенным, поэтому будут закрыты и железнодорожная, и автомобильная части.

Представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просят автомобилистов учесть эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, в начале июня в течение четырех дней на 4 часа ежедневно трасса «Кола» будет перекрываться в Сегежском районе Карелии. Причиной станет проведение буровзрывных работ на ремонтируемом участке дороги.