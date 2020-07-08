25 жителей Карелии привлечены к ответственности за экстремизм

В этом году 25 жителей Карелии были привлечены к ответственности за распространение экстремистских материалов и демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Только за июнь виновными были признаны шесть человек. Так, штрафы в размере от тысячи до 10 тысяч рублей были выписаны жителям Петрозаводска, Кондопоги и Олонецкого района. Среди них есть несовершеннолетний.

Также правонарушения экстремистской направленности выявлены в Костомукше, Сегеже и Прионежском районе.