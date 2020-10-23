27-ый традиционный фестиваль русского шансона пройдет в Петрозаводске

Фестиваль шансона, организованный уже 27-ый раз продюсерским центром «Фабрика грез» - это праздник песни и встреча добрых друзей. Фестиваль уже обрел постоянных зрителей, которые с нетерпением ждут концерт два раза в году - осенью и весной. В этом году он проходит на месяц раньше.

Зрители уже знают голоса любимых исполнителей и ждут их выхода на сцену. Талантливые исполнители Карелии вновь подарят свое творчество зрителю.

В концерте примут участие Андрей Соловьев, Мирослав Семанькив, Сергей Романов, Владимир Ершов, Екатерина Супранович, Светлана Секретова, Владимир Дымов, Екатерина Рогульчик , Вячеслав Мастрюков, ансамбль бального танца «Степ».

Почетным гостем фестиваля станет суперфиналистка «Голос 60+» Ирина Аникина.

Как всегда, зрителей ожидают добрые песни, новые имена и хорошее настроение.

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Машиностроитель» и забронировать по телефону 70-33-35.

Концерт состоится 24 ноября в 16 часов.

На правах рекламы.