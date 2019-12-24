24 декабря: главные видео, фото и новости дня

— В Минздраве Карелии рассказали о состоянии раненого солдата из Бесовца. Пострадавший солдат находится в палате ИТАР, его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

— Скандальная чиновница уволилась из мэрии Петрозаводска. Новым руководителем городского управления культуры стала Марина Коновалова.

— В Речном училище повторно проверят информацию об избиениях курсантов. Руководители учреждения отрицали факты насилия в отношении учащихся, пока им не дали послушать голосовое сообщение девушки-курсанта.

— Путин наградил известного ученого из Карелии. Зинаиду Строгальщикова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Три автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска. «Паровозик» собрался утром на пересечении улиц Антикайнена и Красной.

— В МВД напомнили жителям Карелии об ответственности за срубленные елки. За рубку, выкапывание или повреждение деревьев предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

— Петрозаводчанка разводит крысят, скрещивая разные породы. В квартире прекрасно уживаются четыре символа Нового 2020 года и кошка.