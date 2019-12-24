Житель Карелии купил поддельные права и поплатился за это

Житель Карелии приобрел фальшивое водительское удостоверение, распечатанное на цветном принтере. Раскаявшегося мужчину приговорили к ограничению свободы, сообщается на сайте Суоярвского районного суда.

«Он был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. При этом гражданин, умышленно, зная что удостоверение поддельное, предъявил его сотруднику ДПС, то есть использовал его в качестве документа, предоставляющего право на управление транспортным средством. Данное удостоверение вызвало сомнение в его подлинности, в результате проведенного исследования было установлено, что бланк удостоверения изготовлен не производством «Госзнак», а выполнен способом цветной струйной печати»,