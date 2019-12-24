Опубликован график выплаты пенсий в январе

Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда республики опубликовал график перечисления пенсий и социальных выплат в банках Карелии в январе.

Клиентам ПАО «Сбербанк» Петрозаводска пенсию перечислят 11 января, Кондопоги и Костомукши - 16 числа, жителям остальных районов Карелии - 14 числа.

Клиентам других кредитных организаций, проживающим в Кондопоге и Костомукше, пенсия будет зачислена 16 числа, жителям Петрозаводска, а также остальных районов Карелии – 15 января.

Жителям республики, пенсии которым была назначена после сентября 2015 года, а также клиентам «Почта Банк» выплата будет произведена 25 января.

Выплаты гражданам за январь через отделения почтовой связи начнут осуществляться с 3 января в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи. Выходными днями для почтовых отделений являются 1, 2 и 7 января 2019 года, а 3, 4, 5, 6 и 8 января отделения почтовой связи будут работать по установленному режиму.

Выплата пенсий через банки будет произведена согласно обычному графику – начиная со второй декады месяца. Информация, размещенная в некоторых федеральных средствах массовой информации о досрочной выплате январской пенсии в декабре, касается только тех регионов, где ежемесячно выплата производится в начале месяца и таким образом в январе выпадает на выходные дни.

В Карелии выплата пенсий и социальных пособий через банки будет осуществляться в соответствии с приведенным ниже графиком. Пенсионерам, являющимся получателями социальной доплаты, также необходимо иметь в виду, что с января Карелия переходит с федеральной социальной доплаты (ФСД) на региональную социальную доплату (РСД), что позволит повысить уровень материального обеспечения граждан, получающих низкую пенсию. Если федеральную социальную доплату выплачивал Пенсионный фонд одновременно с пенсией, то региональную будут выплачивать органы соцобеспечения республики, и она будет поступать на счет пенсионера отдельно от суммы его пенсии. По информации Министерства социальной защиты Карелии, предоставление РСД в январе, в том числе через организации почтовой связи, планируется в период с 10 по 24 января 2020 года.