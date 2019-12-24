24 декабря 2019, 19:28
Петрозаводчанам назвали самые высокооплачиваемые вакансии
Более тысячи рабочих мест предлагается в карельской столице
Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске:
1. Директор по строительству - от 100 000 до 150 000 рублей на руки.
2. Врач-диетолог – от 80 000 рублей на руки.
3. Директор гипермаркета – до 105 000 рублей на руки.
4. Менеджер по работе с клиентами – от 70 000 рублей до вычета НДФЛ.
5. Специалист по продажам – от 65 000 рублей до вычета НДФЛ.
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