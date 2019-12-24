Петрозаводчанам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске:

1. Директор по строительству - от 100 000 до 150 000 рублей на руки.

2. Врач-диетолог – от 80 000 рублей на руки.

3. Директор гипермаркета – до 105 000 рублей на руки.

4. Менеджер по работе с клиентами – от 70 000 рублей до вычета НДФЛ.

5. Специалист по продажам – от 65 000 рублей до вычета НДФЛ.

Еще 1 088 актуальных вакансий для специалистов различных профессиональных сфер из Петрозаводска ждут вас на hh.ru.