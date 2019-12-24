Юных экономистов наградили в мэрии

Петрозаводские школьники и студенты поучаствовали в творческом конкурсе «Бюджет для граждан». Горожане представили свои работы, посвященных финансам, планированию своих расходов и налогам. Торжественная церемония награждения победителей состоялась сегодня в мэрии.

В 2019 году были заявлены пять номинаций: «Доступно о финансах: брошюра по финансовой грамотности», «О налогах простым языком: урок налоговых знаний для друзей», «Путеводитель по бюджету Петрозаводского городского округа», «Бюджет и национальные проекты» и «Бюджет глазами детей» (конкурс рисунков для возрастных категорий 7-10 лет и 11-13 лет).

«В этом году 236 участников представили на конкурс 124 рисунка и 54 творческих проекта. В числе авторов студенты Института экономики и права Петрозаводского государственного университета, Карельского филиала Российской акaдемии нaродного хозяйствa и госудaрственной службы при Президенте Российской Федерaции, Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции в г.Петрозаводске. Свои работы представили ученики школ № 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 27, 33, 34, 35, 38, 39, 43 и Финно-угорской школы, Гимназий №17, 30 и Ломоносовской, а также Академического, Державинского лицеев и лицея № 1»,

- сообщается на сайте мэрии.

Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручены дипломы, грамоты, благодарственные письма, а также ценные подарки.