20-летняя студентка травмировалась в свой день рождения и умерла

В Санкт-Петербурге 20-летняя студентка одного из университетов травмировалась на занятиях в свой день рождения и умерла. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, 17 апреля девушка праздновала свой день рождения, но все равно решила сдать спортивные нормативы в вузе. При выполнении упражнения студентка ударилась головой, ей стало плохо. Пострадавшую госпитализировали прямо из университета. У нее выявили внутримозговую гематому и субарахноидальное кровоизлияние.

В течение нескольких дней девушка находилась в коме, она была подключена к аппарату ИВЛ. 23 апреля ее сердце остановилось.

Родные рассказали, что усопшая была активным человеком, участвовала в олимпиадах и конкурсах, занималась спортом, увлекалась выпечкой. // Фото: unsplash.com / Io & Tech