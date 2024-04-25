Девочка получила перелом позвоночника в музее в Москве

В Москве восьмилетняя девочка сломала позвоночник в музее обороны столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, школьница была на экскурсии с матерью и одноклассницей. Дети подошли к статуе воина и потянули ее, после чего статуя рухнула на одну из девочек.

Пострадавшую госпитализировали. У ребенка диагностировали переломы двух позвонков и ушиб пальца. По факту случившегося проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Mat Napo