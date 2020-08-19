19-летняя жительница Прионежья попалась на краже

Сотрудники уголовного розыска Прионежского района раскрыли кражу, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в ОМВД России по Прионежскому району обратился 31-летний житель Заозерья. Мужчина на улице потерял телефон, к которому была подключена функция удаленного доступа к банковскому счету. Через некоторое время он выяснил, что неизвестный перевел имеющиеся на карточке средства на свой счет.

Оперативники выяснили, что случайной находкой по своему усмотрению воспользовалась 19-летняя жительница Прионежья. С помощью телефона она перевела денежные средства в размере 7 000 рублей на свой счет. По ее словам, деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.