Заканчивается благоустройство возле стелы «Город воинской славы»

Благоустройство территории сквера у памятника «Города воинской славы» к 20 августа будет завершено. Полностью работы по установке стелы обещают закончить к Дню освобождения Карелии от оккупантов, то есть к 30 сентября

Как известно из республиканского бюджета Петрозаводску выделено 80 миллионов рублей на установку стелы «Города воинской славы». Петрозаводчане уже заметили, что это не только установка самой колонны, как отличительного знака «Города воинской славы», но и благоустройство прилегающей территории.

Подрядчик по благоустройству успевает сдать объект в установленные сроки и к 20 августа все будет практически завершено. Озеленение в сквере максимально сохранено. Здесь будет по-прежнему очень эстетичная территория.

«Сейчас видно, что вырисовывается грандиозный, и я даже бы сказала величественный объект. В Петрозаводске такого уровня, наверное, он первый»,

– высказалась депутат Петросовета Ольга Билко.

Немаловажно напомнить, что город долго выбирал место для мемориального комплекса – вопрос был чуть не политический. И сейчас неоспоримо видно, насколько верно было принято решение об установке мемориала рядом с площадью Кирова.