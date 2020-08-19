Пешеходную дорожку оборудуют вдоль Лососинского шоссе в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска вчера провела встречу специалистов с представителями подрядчика, застройщика и инициативной группы горожан, сообщается на сайте мэрии.

На встрече обсудили процесс реконструкции пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе. Участники выездного совещания приняли решение о необходимости её расширения с полутора до двух метров. Подрядчик уложит асфальт, установит бортовые камни и устроит газоны. Сейчас на месте ведётся разметка. Завершить работы планируют в середине сентября.

Пешеходная дорожка сделает для жителей близлежащих многоквартирных домов путь от Ярославской улицы до остановки на улице Хейкконена безопаснее и комфортнее.

Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. В ноябре прошлого года его выбрали жители города на общем собрании в большом зале администрации Петрозаводска.

Жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую общественную территорию города. По условиям реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60 %) и муниципального бюджетов (не менее 30 %) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10 %).

Начать подготовку к представлению своих проектов для участия в программе поддержки местных инициатив граждан в 2021 году петрозаводчане могут уже сейчас. Консультации предоставляет управление благоустройства и экологии Администрации по телефону – 71-35-72. Сам приём заявок на участие в программе планируют начать осенью.