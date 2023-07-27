27 июля 2023, 20:01
17 россиян отравились едой из суши-бара
В заведение в Тамбове пришли с проверкой и уже нашли нарушения
Четверо детей и 13 взрослых почувствовали себя плохо после того, как заказали готовую еду в одном из тамбовских суши-баров. Детей госпитализировали. Об отравлении людей сообщает РИА Новости, его масштабы до конца не ясны, тяжелых последствий пока не выявлено.
В Роспотребнадзоре возбудили административное производство в отношении владельца заведения, проводится расследование. Все пострадавшие заказывали накануне доставку суши, пиццы и лапши.
Помещения заведения осмотрели и нашли нарушения. Пробы полуфабрикатов, готовых продуктов и сырья направили на экспертизу. // фото unsplash.com/Youjeen Cho