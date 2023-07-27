27 июля 2023, 17:18
Nissan X-Trail столкнулся с трактором
Помощь медиков потребовалась женщине-водителю внедорожника
В Петрозаводске на Лесном проспекте столкнулись трактор и внедорожник Nissan X-Trail. Авария случилась в месте для разворота.
«25 июля в 16:50 в районе дома № 53 по Лесному проспекту 36 - летний водитель транспортного средства Volvo допустил столкновение с автомобилем Nissan»,
- сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
На следующий день 48-летняя женщина-водитель внедорожника обратилась за медицинской помощью. Ей назначили амбулаторное лечение. // фото freepik.com