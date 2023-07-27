Nissan X-Trail столкнулся с трактором

В Петрозаводске на Лесном проспекте столкнулись трактор и внедорожник Nissan X-Trail. Авария случилась в месте для разворота.

«25 июля в 16:50 в районе дома № 53 по Лесному проспекту 36 - летний водитель транспортного средства Volvo допустил столкновение с автомобилем Nissan»,

- сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

На следующий день 48-летняя женщина-водитель внедорожника обратилась за медицинской помощью. Ей назначили амбулаторное лечение. // фото freepik.com