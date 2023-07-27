27 июля 2023, 16:39
Спасатель нашел на дне реки важное для следователей доказательство
Руководство решило поощрить карельского водолаза
Карельский спасатель нашел на дне реки важное доказательство, которое помогло раскрыть убийство. Руководство спасателей решило поощрить сотрудника.
В сентябре прошлого года следователи попросили спасателей помочь отыскать вещественное доказательство по уголовному делу об убийстве. Спасатели обследовали акваторию и дно реки Сегежа, в итоге один из них нашел нож – важное вещественное доказательство, которое позволило раскрыть тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности.
В июле этого года следователи завершили расследование. За профессионализм спасатель третьего класса был поощрен руководством. // фото VK-паблик «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»