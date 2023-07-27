Спасатель нашел на дне реки важное для следователей доказательство

Карельский спасатель нашел на дне реки важное доказательство, которое помогло раскрыть убийство. Руководство спасателей решило поощрить сотрудника.

В сентябре прошлого года следователи попросили спасателей помочь отыскать вещественное доказательство по уголовному делу об убийстве. Спасатели обследовали акваторию и дно реки Сегежа, в итоге один из них нашел нож – важное вещественное доказательство, которое позволило раскрыть тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности.

В июле этого года следователи завершили расследование. За профессионализм спасатель третьего класса был поощрен руководством. // фото VK-паблик «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»