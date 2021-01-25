25 января 2021, 09:28
17 человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией
За минувшие сутки летальных исходов от легочной инфекции не зарегистрировано
17 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего, начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 4381 пациент, 111 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от данного заболевания не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта mon.medikforum.ru