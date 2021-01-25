17 человек госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией

17 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего, начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 4381 пациент, 111 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от данного заболевания не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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