25 января 2021, 09:15
Глава карельского Отделения Пенсфонда примет звонки от граждан
Очередная горячая линия организована для жителей республики
26 января Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Управляющий Отделением Юлия Ермакова ответит на вопросы, касающиеся пенсионного законодательства и организации работ территориальных органов Пенсионного фонда.
Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото userapi.com