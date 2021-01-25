Глава карельского Отделения Пенсфонда примет звонки от граждан

26 января Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управляющий Отделением Юлия Ермакова ответит на вопросы, касающиеся пенсионного законодательства и организации работ территориальных органов Пенсионного фонда.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото userapi.com