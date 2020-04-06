16-летний подросток пропал в Петрозаводске

В Петрозаводске пропал 16-летний подросток, сообщает пресс-центр МВД по РК

«Сотрудниками Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Вадим Олегович Иванов 2004 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 24 марта»,

– говорится в сообщении.

Приметы: на виде 16 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы прямые.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-921-224-10-63, +7-981-4020614, (814-2)755-000.