14-летний подросток погиб в ДТП в Карелии

Подросток погиб в ДТП в Карелии, которое произошло в минувшую субботу в районе дома №1 на улице Садовой в поселке Шуя Прионежскго района республики, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Как рассказали сотрудники ГИБДД по РК, поздним вечером 19-летний молодой на автомобиле «ВАЗ 21102» вылетел в кювет. В результате ДТП водитель, не имевший прав на управление автомобилем, и его 14-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии подросток в больнице скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ГИБДД добавили, что за минувшую неделю в республике отстранены от управления более 40 нарушителей-бесправников. С начала года на дорогах Карелии с участием водителей, не имеющих водительского удостоверения, произошло 5 дорожных аварий, в которых 9 человек получили различные травмы, один человек (несовершеннолетний подросток в ДТП 18 апреля) погиб.