24 июня 2020, 08:49
Общество

14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

Более семисот человек заболели воспалением легких в республике

Оперштаб Карелии опубликовал данные по внебольничной пневмонии на 24 июня. За сутки госпитализированы с этим диагнозом 14 человек.

Таким образом, начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 707 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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внебольничная пневмония
Карелия
Петрозаводск
заболевание
медицина