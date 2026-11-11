«120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-3 рейтинга кредитных карт

Высокие позиции продукту обеспечили длительный льготный период на покупки, бесплатное обслуживание, а также снятие наличных и переводы без комиссии

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Исследование подготовил финансовый маркетплейс Сравни.ру в ноябре. Эксперты изучили предложения российских банков, представленные на витрине сервиса, и отобрали продукты с бесплатным обслуживанием, кешбэком и продолжительным беспроцентным периодом.

При составлении списка учитывались размер вознаграждения и длительность льготного периода по карте — данные актуальны на 9 ноября 2026 года. В подборку вошли карты с бесплатным обслуживанием, в условиях которых указана полная стоимость кредита (ПСК).

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб. Она предполагает льготный период кредитования до 120 дней на покупки, бесплатное обслуживание, а также снятие наличных и переводы без комиссии. Кроме того, держателям доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн с курьерской доставкой либо оформить цифровую версию — ее выдают в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. Erid 2SDnjcdCync