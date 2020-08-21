12 фейковых ЗОЖ-продуктов, которые вредны для вашего организма

Обезжиренные продукты

Войну «с насыщенными жирами» можно по праву считать одним из самых ошибочных решений в истории питания, поскольку все исследования были основаны на слабой доказательной базе, которая со временем и вовсе была полностью опровергнута. Когда начались дискуссии о продуктах «без жира», производители очень быстро поддержали эту тему и стали выпускать либо продукты с низким содержанием жира, либо без жира вообще. Но возникла проблема. Обезжиренные продукты не очень хороши на вкус, поэтому для компенсации в них стали добавлять много сахара. Важно отметить, что сами насыщенные жиры безвредны, а вот добавленный сахар при избыточном потреблении очень даже может навредить работе вашего организма. Когда видите на упаковке продукта «с низким содержанием жира» или «без жира» знайте, что это не полезный, а просто высоко обработанный продукт, содержащий большое количество сахара.

Заправки для салатов

Овощи невероятно полезны для нашего здоровья, но зачастую сами по себе не очень вкусны. Мы используем различные заправки, чтобы превратить салаты во вкусное лакомство. Но многие из них на самом деле содержат не очень полезные ингредиенты, такие как сахар, растительные масла и трансжиры, а также различные химические добавки.

Большинство заправок для салатов сводят на нет ту пользу для здоровья, которую вы могли бы получить от обычных свежих овощей. Проверяйте состав на этикетке перед использованием заправки для салата или сделайте свою собственную, используя только полезные ингредиенты.

Фруктовые соки

Многие из нас до сих пор уверены, что фруктовые соки полезны для здоровья. Должно быть, потому что они производятся из фруктов, верно? Но большинство соков из супермаркета — не то, чем кажутся. По сути вы пьете сахарную воду со вкусом фруктов. И даже качественный, стопроцентный фруктовый сок — все равно не лучший выбор, потому что при его изготовлении уничтожаются полезные пищевые волокна, а от самих фруктов остается один лишь сахар. По факту фруктовый сок содержит такое же количество сахара, как и подслащенный сахаром напиток.

Цельнозерновые продукты

Большинство продуктов из «цельной пшеницы» на самом деле не сделаны из нее. Зерна измельчаются в очень мелкую муку, что заставляет их поднимать сахар в крови так же быстро, как это делают их рафинированные аналоги. Цельнозерновой хлеб может иметь такой же гликемический индекс, как и белый хлеб.

Но даже настоящая цельная пшеница может быть не очень хорошей идеей, потому что в 2020 году она серьезно отличается от той, что ели наши бабушки и дедушки. Примерно в 1960 году ученые модифицировали гены пшеницы, чтобы увеличить урожайность. По этой причине современная пшеница менее питательна и обладает рядом свойств, из-за которых употреблять продукты из нее не рекомендуется людям с непереносимостью глютена. Также существуют исследования, показывающие, что современная пшеница может вызывать воспаления и повышать уровень холестерина. Поэтому сегодня к ее потреблению стоит относиться с осторожностью.

Продукты с фитостеринами

Фитостерины — это структурные компоненты клеточной мембраны, принадлежащей растениям. Некоторые исследования показали, что они могут снизить уровень холестерина в крови человека. По этой причине они часто добавляются к обработанным продуктам питания, которые после этого продаются как продукты для «понижения уровня холестерина».

Производители уверяют нас, что фитостерины в составе помогают предотвратить сердечную болезнь. Однако исследования показали, что, несмотря на снижение уровня холестерина, фитостерины оказывают негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и могут, наоборот, увеличить риск сердечных заболеваний. Люди со ситостеролемией (генетическое заболевание, повышающее уровень растительного стирола в крови) особенно подвержены негативному воздействию фитостеринов.

Спортивные напитки

Спортивные напитки, изначально разработанные для профессиональных спортсменов, содержат электролиты (соли) и сахар, которые могут быть полезны при изнурительных тренировках. Однако большинству людей не требуется дополнительная соль или жидкий сахар в рационе. Спортивные напитки часто считают менее вредными, чем обычную сладкую газировку, хотя принципиальной разницы между ними нет — за исключением чуть меньшего количества сахара в первых. Простая вода будет куда лучшим решением для ваших тренировок.

Низкоуглеводные батончики

За последние 12 лет исследования подтвердили, что низкоуглеводные диеты являются эффективным способом похудения и улучшают здоровье. Производители не тратили времени зря — следуя тренду, стали выпускать различные низкоуглеводные ЗОЖ-продукты. Однако если вы взглянете на состав низкоуглеводного батончика, то не увидите там ничего полезного — список из высоко рафинированных (обработанных) ингредиентов и химических добавок.

Вы можете время от времени употреблять эти продукты, но учтите, что они никак не питают ваш организм и уж точно не относятся к полезной еде, хоть технически и низкоуглеводны.

Сироп агавы

Одним из наиболее популярных «натуральных» подсластителей, которую добавляют во множество ЗОЖ-продуктов, является нектар агавы. Но проблема с агавой в том, что она совершенно не лучше обычного сахара. На самом деле, даже намного хуже.

Одной из основных проблем сахара является то, что он имеет чрезмерное количество фруктозы, которая может вызвать серьезные проблемы с обменом веществ при избыточном потреблении. Сахар содержит около 50% фруктозы и 55% кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, а агава содержит еще больше — до 70-90%. Поэтому если рассчитать потребление в граммах, то агава даже хуже, чем обычный сахар. «Натуральное» не всегда означает здоровое, поэтому не понятно, а следует ли вообще агаву считать за натуральный продукт.

Веганские колбасы

На рынке существует множество переработанных веганских продуктов, которые часто продаются как удобная замена невеганским. Например, веганская колбаса. Важно помнить, что это, как правило, высоко обработанные, фабричные продукты, которые никак не могут быть полезными для организма — несмотря на то, что многие автоматически ставят знак равно между «веганский» и «здоровый».

Безглютеновые продукты

Безглютеновая диета необходима людям, страдающим целиакией. Кроме того, есть и не целиакийная чувствительность к глютену — многие из нас, отказываясь от него, действительно могут чувствовать себя лучше.

Однако полезны дли нашего организма всевозможные безглютеновые хлебцы? На самом деле даже вредны, ведь они зачастую изготовлены из рафинированного крахмала, содержат мало питательных веществ и оказывают такое же негативное воздействие на организм, как и их глютеносодержащие аналоги. Безглютеновый джанк-фуд остается джанк-фудом.

Рисовый сироп

Коричневый рисовый сироп — еще один подсластитель, который ошибочно считают здоровым продуктом. Он производится путем воздействия вареного риса на ферменты, которые расщепляют крахмал на простые сахара. Отсутствие рафинированной фруктозы хорошо, но рисовый сироп имеет гликемический индекс — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови — 98. Это означает, что глюкоза в нем очень быстро поднимет сахар в крови. Рисовый сироп также максимально рафинирован и почти не содержит необходимых питательных веществ. Другими словами, это лишь пустые калории.

Более того, даже высказывались опасения по поводу наличия в этом сиропе большой концентрации мышьяка — это еще одна причина быть осторожнее этим подсластителем. Существуют другие, более безопасные и полезные подсластители, в том числе и низкокалорийные: это стевия, эритрит и ксилитол.

Сухие завтраки

Хлопья на завтрак – это вообще не полезно! Если вы посмотрите на список ингредиентов, то увидите, что эти продукты в большинстве своем содержат рафинированные злаки, сахар и химические добавки. По-настоящему здоровая пища — это цельная, однокомпонентная еда, не прошедшая жесткую технологическую обработку.

Текст: Екатерина Гончарова,

http://www.sobaka.ru/