Диетолог назвала полезные в борьбе со стрессом продукты

Орехи, овощи и салатная зелень могут помочь в борьбе со стрессом.

Диетолог Маргарита Королева в беседе с Nation News посчитала эти продукты лучшими для поддержки нервной ситсемы человека, пишет «Лента.ру». Так, в орехах содержатся витамины A, E и K и жирные кислоты полезные для мозга.

Кроме того, поддержать нервную систему могут продукты с содержанием витаминов группы Б, а также стероидные гормоны. Это могут быть крупы, салатная зелень, овощи и бобовые. Эти продукты поддерживают работу всех систем организма, в том числе нервную.