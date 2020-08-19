Врач рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, чем отличаются ОРВИ и грипп от новой коронавирусной инфекции. По словам специалиста, которые приводит «Ридус», отличия в симптомах и продолжительности болезни.

По словам врача, признаки коронавируса, ОРВИ и гриппа в первые дни схожи. Больные ощущают легкую слабость, недомогание и невысокую температуру. Но после у носителей коронавируса наблюдается апатия, потеря вкуса и обоняния. При тяжелой форме COVID-19 температура повышается до 38,5-39 градусов, сопровождается кашлем, одышкой, ощущением нехватки воздуха. У больных ОРВИ наблюдается небольшое повышение температуры, насморк, першение в горле, миалгия, может возникнуть диарея и другие нарушения стула.

Грипп отличается от коронавируса головными болями и ломотой в теле. Заболевание начинается резко с высокой температуры, мигрени, болях в мышцах и суставах. При этом кашля может и не быть. Срок заболевания ОРВИ равен в среднем трем-семи дням, при коронавирусе пациенты могут болеть две-три недели, а при гриппе облегчение симптомов наступает через два-пять дней.

Врач отметила, что в такое сложное время нежелательно заниматься самолечением. При появлении первых признаков простуды специалист рекомендует самоизолироваться дома и вызвать врача.