Роспотребнадзор Карелии рассказал о вреде яблок

Сегодня в России отмечается Преображение Господне или Яблочный спас. Роспотребнадзор Карелии по такому случаю напоминает жителям республики о пользе и вреде яблок.

Традиционно яблоки считаются исключительно полезным фруктом, однако, во-первых это касается только сырых фруктов и употребления их вместе с кожурой. Во-вторых, нельзя увлекаться поеданием яблок с косточками. Они содержат ядовитый глюкозид амигдалин, который в малых дозах оказывает противораковое действие, а в больших является ядом.

«Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки, но в случае яблочной монодиеты организм получает ее слишком много. Как следствие, обостряются колиты, язва, гастрит. Обилие фруктовых кислот, получаемых ежедневно, провоцирует запуск воспалительных процессов в желчном пузыре. Людям с повышенным уровнем сахара в крови, следует знать, что плоды красных и желтых сортов содержат гораздо больше сахара, и имеют высокий гликемический индекс», - уточняют в Роспотребнадзоре.

Оказывается, яблоки при хранении выделяют этилен, поэтому их нужно хранить отдельно от других продуктов.

В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами – патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом».