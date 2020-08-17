17 августа 2020, 21:45
Врач назвала продукт, наносящий вред почкам
Врач-нефролог отметила, что россияне потребляют слишком много соли
Врагом почек является поваренная соль. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина.
Специалист отметила, что россияне чрезмерно употребляют соль в том числе из-за фастфуда, полуфабрикатов и гастрономических продуктов.
По словам врача, при проблемах с почками зачастую болезненных симптомов нет, поэтому люди попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Но иногда есть симптомы, когда заболевание протекает субклинически. В частности, слабость, утомляемость, отеки при ходьбе. Также, по словам врача, может быть артериальная гипертензия.
Специалист заключила, что для здоровья почек необходимо придерживаться ЗОЖ.