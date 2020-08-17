Врач назвала продукт, наносящий вред почкам

Врагом почек является поваренная соль. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина.

Специалист отметила, что россияне чрезмерно употребляют соль в том числе из-за фастфуда, полуфабрикатов и гастрономических продуктов.

По словам врача, при проблемах с почками зачастую болезненных симптомов нет, поэтому люди попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания. Но иногда есть симптомы, когда заболевание протекает субклинически. В частности, слабость, утомляемость, отеки при ходьбе. Также, по словам врача, может быть артериальная гипертензия.

Специалист заключила, что для здоровья почек необходимо придерживаться ЗОЖ.