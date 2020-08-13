Врач перечислил признаки приближающейся смерти

За 10-15 дней до смерти у человека, страдающего сердечно-сосудистыми недугами, могут проявиться признаки, свидетельствующие об ухудшении состояния.

По мнению врача-кардиолога Анатолия Трифонова, у человека может возникнуть внезапное чувство страха, появиться недомогание, одышка, вялость, может покраснеть лицо, побледнеть кожа. В беседе с «Вечерней Москвой» врач добавил, что у человека расширяются зрачки и возникают частые потери сознания.

Если человек страдает от сердечной недостаточности, то среди предшествующих летальному исходу признаков встречаются судороги, изменение цвета кожи - от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, отечность, лихорадочное состояние, может идти пена изо рта.

Эксперт рекомендовал при проявлении каких-либо из этих симптомов незамедлительно обращаться к врачам.