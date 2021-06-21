11 школьников сдали ЕГЭ в Петрозаводске на 100 баллов

В Петрозаводске 11 выпускников школ показали максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку, литературе и математике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, 100 баллов за экзамен по литературе получила учащаяся средней школы №3 Валерия Веселова. По русскому языку лучшими стали: Виктория Чучкова, Владислав Хобер, Александр Ершов из лицея №1, Яна Пашкова, Елизавета Гришкевич из лицея №13, Никита Муравихин из средней школы №43, Лада Дементьева и Мария Коппалова из средней школы №46, Александра Котвицкая из средней школы №48. По математике наибольшее число баллов получил выпускник Илья Шумейко, учащийся Университетского лицея.

Экзамены продолжаются. Сегодня и завтра для учащихся Петрозаводска пройдет ЕГЭ по иностранным языкам. 24 и 25 июня выпускники будут сдавать экзамен по информатике и ИКТ. Фото k1news.ru