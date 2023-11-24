11 компаний присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта

Национальный Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подписали 11 новых участников, в том числе четыре иностранные компании. Торжественная церемония прошла во время восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey. Подписание состоялось в присутствии заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

В число подписантов кодекса вошли четыре российские компании — Россельхозбанк, Росбанк, «Авито», «Эмбедика» — и четыре иностранных участника — из Таджикистана, Узбекистана и Кубы. Также к кодексу присоединились РЭУ им. Плеханова, НМИЦ им. В. А. Алмазова и Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.

Сегодня участники подписывают Кодекс этики в сфере ИИ – первый в нашей стране инструмент мягкого регулирования. Ранее к документу присоединились более 330 организаций, включая зарубежные. Развивая технологии искусственного интеллекта в России, необходимо прежде всего ориентироваться на интересы граждан и обеспечивать их информационную безопасность. В 2021 году мы впервые подписали Кодекс этики Госключом, а сегодня продолжаем эту традицию. Совместно с участниками Кодекса, мы продолжим создавать новую цифровую экосистему, достигая по поручению Президента Владимира Путина технологического суверенитета,

- отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Альянс в сфере искусственного интеллекта — одна из основных площадок, на которой происходит постоянное взаимодействие между представителями рынка. Важно, что к Альянсу постоянно присоединяются новые участники. В этом году наряду с российскими компаниями Кодекс подписали несколько международных. Благодаря этому работа по выработке актуальных этических норм в области искусственного интеллекта охватывает всё большее число компаний и стран, а Кодекс становится всё более глобальным,

- сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Фото: Кандинский