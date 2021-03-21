За 24 часа 11 человек госпитализированы в Карелии с пневмонией

В Карелии 11 человек за последние 24 часа помещены в стационар с внебольничной пневмонией. сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с аналогичным диагнозом госпитализированы 5359 пациентов, 125 человек умерли (с учетом госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной легочной инфекции не зарегистрировано. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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