26 марта 2024, 20:50
10-летний мальчик в Петрозаводске по пояс провалился в лужу
Попавшего в беду ребенка спас проезжавший мимо водитель
Ребенок в Петрозаводске провалился в глубокую лужу на Вытегорском шоссе. Он ушел под воду по пояс, написали родные мальчика в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Инцидент произошел утром 26 марта, примерно в 09:50, на Вытегорском шоссе, 54. К счастью, мимо проезжал неравнодушный водитель ВАЗ 2104. Он помог мальчику выбраться из воды, довез его до дома и проводил до двери.
- Водитель, большое спасибо за то, что благодаря вашему поступку я продолжаю верить в добро,
- написала одна из комментаторов.
Автомобилиста просят связаться с родными ребенка. // фото: freepik.com