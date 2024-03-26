10-летний мальчик в Петрозаводске по пояс провалился в лужу

Ребенок в Петрозаводске провалился в глубокую лужу на Вытегорском шоссе. Он ушел под воду по пояс, написали родные мальчика в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент произошел утром 26 марта, примерно в 09:50, на Вытегорском шоссе, 54. К счастью, мимо проезжал неравнодушный водитель ВАЗ 2104. Он помог мальчику выбраться из воды, довез его до дома и проводил до двери.

- Водитель, большое спасибо за то, что благодаря вашему поступку я продолжаю верить в добро,

- написала одна из комментаторов.

Автомобилиста просят связаться с родными ребенка. // фото: freepik.com