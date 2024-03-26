26 марта 2024, 19:58
Танк снес легковушку на перекрестке в Нижнем Тагиле
Необычное ДТП произошло в Свердловской области и попало на видео
На одном из регулируемых перекрестков в Нижнем Тагиле танк протаранил легковой автомобиль. Необычное ДТП сняли проезжавшие мимо участники движения и опубликовали в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Водитель легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора. Он решил проскочить перед танком, но не успел этого сделать. Тот врезался в бок автомобиля с водительской стороны. Есть ли в этой аварии пострадавшие, не сообщается.
В пресс-службе Уралвагонзавода заявили, что танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора. // фото, видео: «Инцидент Нижний Тагил»/ВКонтакте