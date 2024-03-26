Трактор создал опасную ситуацию у автобусной остановки в Петрозаводске

Заезд тракториста-лихача на Лесном проспекте в Петрозаводске только чудом не закончился аварией. Опасное шоу запечатлели очевидцы и опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Трактор синего цвета с прицепом так двигался по проезжей части, что прицеп болтался в разные стороны, заезжал на обочину. В один момент он едва не въехал в остановку общественного транспорта, где в тот момент стояли люди.

Прицеп, вероятно, отцепился, тракторист вез его за шланги и проводку. Почему он не смотрел в зеркала и не видел, что происходит, непонятно.

- Да там, похоже, синий не только трактор, но и сам тракторист,

- предположил один из комментаторов.

В результате прицеп совсем оторвался, он встал поперек дороги. К счастью, никто не пострадал. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / Вконтакте