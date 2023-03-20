10 классов школ и одну группу детсада в Карелии отправили на карантин

За минувшую неделю в Карелии зафиксировали еще 1241 заболевшего коронавирусом. По сравнению с предыдущей рост составил 47 процентов, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Ранее в оперштабе назвали число заразившихся за последние сутки, их выявили 209. Болеют ковидом в основном люди старше 15 лет.

Грипп и ОРВИ свирепствуют в регионе сильнее, эпидпорог превышен на 25,2 процента. Среди пациентов 15 лет и старше прирост заразившихся – 64,1 процента. Заболеваемость среди всех возрастных групп выросла на 21,9 процента.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировали 3163 случая ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог превышен на 3,7 процента.

Из-за гриппа и ОРВИ в восьми школах Карелии приостановили деятельность 10 классов. Не ходят на занятия дети в Петрозаводске, Кемском, Медвежьегорском и Питкярантском районах. Приостановлена также деятельность одной группы в детском саду Сортавальского района.

Госпитализировано с гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю 46 человек, а на предыдущей в больницы попали 30 пациентов. // фото: «Петрозаводск говорит»