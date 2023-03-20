Более 200 зараженных коронавирусом выявлены в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 209 новых зараженных коронавирусом. В больницу доставлять никого не пришлось, сообщили в оперативном штабе.

В стране за сутки зарегистрированы 10 310 инфицированных. Умер 31 пациент.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 396 865 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,51 миллиона. // Фото: unsplash.com